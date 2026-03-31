Cane antidroga e metal detector al polo scolastico e in stazione sequestrato hashish

Nella giornata di oggi, sono stati effettuati controlli presso un polo scolastico e la stazione ferroviaria della città. Durante le verifiche, sono stati impiegati cani antidroga e metal detector, portando al sequestro di hashish. Le operazioni hanno coinvolto personale delle forze dell’ordine e sono state finalizzate a garantire la sicurezza di studenti e pendolari.

L'operazione condotta dai Carabinieri e dalla Polizia Locale con il fiuto del cane Ector ha passato al setaccio i luoghi di maggiore aggregazione giovanile La sicurezza degli studenti e dei pendolari torna al centro dell'attenzione grazie a una vasta operazione di controllo che ha interessato i principali luoghi di aggregazione giovanile della città. Nella giornata di oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, affiancati dagli agenti della Polizia Locale, hanno messo in campo un servizio straordinario per contrastare lo spaccio di stupefacenti e verificare l'eventuale possesso di armi o oggetti pericolosi tra i più giovani. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Articoli correlati Il panetto di hashish sotto il tombino davanti al bar dei ragazzi: sequestrato grazie al fiuto del cane antidrogaIl sequestro durante i controlli del fine settimana nell’Erbese: la droga era nascosta in un tombino vicino a un locale frequentato da giovani,... Leggi anche: Metal detector e cani antidroga alle fermate dei bus: blitz tra gli studenti diretti a scuola Altri aggiornamenti su Cane antidroga Discussioni sull' argomento [Napoli] Repressione informatica: attaccato un nostro compagno!. Metal detector e cani antidroga in tre scuole a Pavia, la prof: Perquisiti soprattutto studenti stranieriLa Questura di Pavia conferma a Fanpage.it di aver svolto con la sua Squadra mobile, i controlli negli istituti Cardano, Cossa e Cremona di Pavia, avvalendosi di metal detector e cani antidroga ... fanpage.it Beccato dal cane antidroga: in auto nascondeva dosi di hashishÈ stato il cane antidroga a smascherare la presenza di sostanza stupefacente nascosta in auto. Un intervento rapido e mirato che nei giorni scorsi ha portato a ... elivebrescia.tv