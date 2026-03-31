A Campobasso, due donne, madre e figlia, sono state trovate morte nella loro abitazione di Pietracatella. Le autorità hanno escluso che si trattasse di un’intossicazione e hanno confermato che si è trattato di un avvelenamento con la ricina. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio premeditato. La vittima più giovane aveva 15 anni, mentre la madre ne aveva 50.

CAMPOBASSO – Svolta nel caso delle due donne, madre e figlia, morte subito dopo Natale all’ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare. C’è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato. Secondo quanto si apprende da fonti della Procura, gli investigatori stanno concentrando l’attenzione in ambito familiare, senza escludere alcuna pista, per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella con la ricina. Tracce del veleno sono state trovate durante gli esami effettuati sul sangue, sia in Italia che in Svizzera e fino agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Campobasso, madre e figlia morte: non fu intossicazione ma avvelenamento. Inchiesta per omicidio premeditato

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Nessuna intossicazione. Anzi. Svolta nel caso delle due donne, mamma e figlia, morte subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito ad una sospetta intossicazione alimentare. C'è un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ign - facebook.com facebook

Ora c’è il sospetto che la donna di 50 anni e la figlia di 15 anni morte a Campobasso a fine dicembre siano state avvelenate x.com