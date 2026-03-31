In una dichiarazione recente, un esponente della Lega ha chiesto alla Regione Campania di attivarsi per creare un Garante per le disabilità. Ha riconosciuto lo sforzo del ministro competente, ma ha affermato che la regione non ha ancora fatto passi concreti sul tema dell’inclusione. La richiesta si inserisce nel dibattito sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità a livello locale.

Severino Nappi: “Lavoro straordinario del ministro Locatelli, ma la Campania resta ferma sull’inclusione”. “Ringraziamo il ministro Alessandra Locatelli, per lo straordinario lavoro e l’impegno senza sosta sul versante dell’inclusione e della valorizzazione delle persone con disabilità. Una strada fondamentale di civiltà che si sta percorrendo grazie ad importanti investimenti economici messi a disposizione dal Ministero per l’inclusione e la valorizzazione delle persone con disabilità. Un lavoro straordinario di fronte al quale purtroppo stridono drammaticamente l’immobilismo, l’indifferenza e l’inefficienza della Regione Campania che, ad esempio, non ha stanziato per l’intero 2025 neppure i fondi per il funzionamento del Garante per le Disabilità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Campania, Nappi (Lega): Regione si attivi per Garante per le disabilità

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