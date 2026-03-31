Camminata al San Genesio - visita guidata

Un gruppo di persone si è riunito presso il Palazzo Gambassi a Campsirago per partecipare a una visita guidata organizzata dall’Associazione Monte di Brianza. La passeggiata si svolge nel parco di San Genesio, con l’obiettivo di esplorare i sentieri e conoscere le caratteristiche del luogo. L’evento è aperto a tutti ed è stato annunciato attraverso comunicazioni ufficiali dell’associazione.