Un camion con circa 12 tonnellate di barrette KitKat è scomparso tra Italia e Polonia ed è stato ritrovato dopo alcuni giorni. Il veicolo trasportava un carico di 400.000 barrette e la scomparsa ha generato attenzione da parte delle autorità. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze della sparizione e del successivo ritrovamento del veicolo.

La multinazionale svizzera Nestlé ha annunciato di aver ritrovato il camion carico di 400mila barrette di cioccolato KitKat, di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi. L’azienda ha sottolineato che il problema della sicurezza dei trasporti su gomma rimane grave in tutta Europa, e si augura che questo caso serva a sensibilizzare autorità e imprese sull’argomento. Ritrovato il camion di KitKat scomparso Sui propri profili Social, Nestlé ha spiegato di aver recuperato il camion di KitKat di cui nei giorni scorsi si erano perse le tracce durante un transito tra l’Italia e la Polonia. “I prodotti sono stati rubati durante il trasporto tra... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Camion KitKat scomparso tra Italia e Polonia e ritrovato, mistero sul carico con 400mila barrette

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Discussioni sull' argomento Maxi furto di KitKat: rubate 12 tonnellate di barrette tra Italia e Polonia, allarme rifornimenti di cioccolato prima di Pasqua; Rubato camion con oltre 12 tonnellate di Kit Kat prodotte da Nestlé a San Sisto; Rubato camion con 410 mila barrette KitKat per la Pasqua di tutta Europa. Era partito dallo stabilimento di Perugia; KitKat: Nestlé annuncia il ritrovamento delle 413mila barrette di cioccolato rubate tra Italia e Polonia.

Due giorni fa l’allarme per il furto del camion KitKat, ora l’azienda ha riferito sui social la risoluzione della vicendaKitKat annuncia il recupero di un carico di barrette al cioccolato di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi. notiziariofinanziario.com

RITROVATO IL CAMION CON 413MILA BARRETTE KITKAT Nestlé ha confermato il recupero delle 12 tonnellate di KitKat sottratte giorni fa durante il trasporto dallo stabilimento dall' Italia verso la Polonia. Attraverso i social, l’azienda ha comunicato che il cari facebook

KitKat ha confermato che il furto di un camion con 12 tonnellate di KitKat è avvenuto in Italia (è successo davvero) x.com