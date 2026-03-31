Camilla Sanvoisin muore a 25 anni in modo atroce Il fidanzato indagato per maltrattamenti

Camilla Sanvoisin, venticinquenne, è deceduta nell febbraio dello scorso anno a causa di un’overdose. Il suo fidanzato è attualmente sotto indagine per presunti maltrattamenti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle circostanze che hanno portato alla morte della giovane donna. Le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire gli eventuali ruoli e responsabilità.

La tragica fine di Camilla Sanvoisin, la venticinquenne stroncata da un’overdose nel febbraio dello scorso anno, continua a proiettare ombre inquietanti sulla vita di chi le stava accanto. Un nuovo capitolo giudiziario si apre ora per il fidanzato, Giacomo Celluprica, il quale risulta formalmente indagato per maltrattamenti. Non si tratta di un’accusa legata direttamente al decesso, ma di una serie di elementi emersi dalle indagini che dipingono un quadro relazionale tossico e degradante. Gli inquirenti, scavando nel passato della coppia, avrebbero infatti rinvenuto nei diari personali di Camilla testimonianze dolorose di «comportamenti umilianti» subiti nel tempo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Camilla Sanvoisin muore a 25 anni in modo atroce. Il fidanzato indagato per maltrattamenti Articoli correlati Camilla Sanvoisin morta a 25 anni per overdose da eroina: il fidanzato indagato per maltrattamentiGiacomo Celluprica, il 35enne fidanzato di Camilla Sanvoisin, è indagato per maltrattamenti. Morì per overdose in casa del fidanzato, Procura Roma indaga per maltrattamenti ai danni di Camilla Sanvoisin(Adnkronos) – La procura di Roma indaga per maltrattamenti ai danni Camilla Sanvoisin, la 25enne trovata morta nel febbraio dello scorso anno in casa... Aggiornamenti e notizie Discussioni sull' argomento Morì per overdose in casa del fidanzato, Procura Roma indaga per maltrattamenti ai danni di Camilla Sanvoisin; Morte di Camilla Sanvoisin, ipotesi maltrattamenti dall'ex fidanzato; Camilla Sanvoisin morta per overdose a Roma, ora la procura indaga per maltrattamenti; Camilla Sanvoisin vittima di maltrattamenti: si indaga sui contenuti del diario e del cellulare. Camilla Sanvoisin muore a 25 anni in modo atroce. Il fidanzato indagato per maltrattamentiLa tragica fine di Camilla Sanvoisin, la venticinquenne stroncata da un'overdose nel febbraio dello scorso anno, continua a proiettare ombre inquietanti ... thesocialpost.it Il fidanzato di Camilla Sanvoisin, Giacomo Celluprica, è indagato per maltrattamenti nei confronti della ragazza, morta a causa di un'overdose. Cosa è emerso dalle indagini facebook C’È UNA SVOLTA NELL’INDAGINE SULLA MORTE DI CAMILLA SANVOISIN, LA 25ENNE MORTA PER OVERDOSE ... x.com