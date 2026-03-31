Camilla Sanvoisin morta a 25 anni per overdose da eroina | il fidanzato indagato per maltrattamenti

Camilla Sanvoisin, 25 anni, è deceduta lo scorso febbraio a causa di un'overdose di eroina nella propria abitazione. Il fidanzato, di 35 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di maltrattamenti. La notizia ha suscitato attenzione sulle circostanze della morte e sulle accuse rivolte all'uomo.