Camilla Sanvoisin morta a 25 anni per overdose da eroina | il fidanzato indagato per maltrattamenti
Camilla Sanvoisin, 25 anni, è deceduta lo scorso febbraio a causa di un'overdose di eroina nella propria abitazione. Il fidanzato, di 35 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di maltrattamenti. La notizia ha suscitato attenzione sulle circostanze della morte e sulle accuse rivolte all'uomo.
Giacomo Celluprica, il 35enne fidanzato di Camilla Sanvoisin, è indagato per maltrattamenti. La giovane è morta nella sua abitazione lo scorso febbraio a causa di un'overdose. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Camilla Sanvoisin morta per overdose a 25 anni: indagata una donna, avrebbe venduto l’eroina all’ex
Morì per overdose in casa del fidanzato, Procura Roma indaga per maltrattamenti ai danni di Camilla Sanvoisin(Adnkronos) – La procura di Roma indaga per maltrattamenti ai danni Camilla Sanvoisin, la 25enne trovata morta nel febbraio dello scorso anno in casa...
Tutto quello che riguarda
Discussioni sull' argomento Morì per overdose in casa del fidanzato, Procura Roma indaga per maltrattamenti ai danni di Camilla Sanvoisin; Camilla Sanvoisin morta per overdose a Roma, ora la procura indaga per maltrattamenti; Camilla Sanvoisin morta per overdose, nel diario e sullo smartphone le umiliazioni subite: il fidanzato indagato per maltrattamenti; Morte di Camilla Sanvoisin, ipotesi maltrattamenti dall'ex fidanzato.
Camilla Sanvoisin morta per overdose, nel diario e sullo smartphone le umiliazioni subite: il fidanzato indagato per maltrattamentiSulle pagine del suo diario Camilla si sfogava e riversava le umiliazioni che avrebbe subito dal fidanzato. Proprio per questo ora la procura di Roma ha aperto un fascicolo per maltrattamenti ... ilmattino.it
Morte Camilla Sanvoisin, ora la Procura indaga per maltrattamenti ift.tt/izkmr5N x.com
Nuovi elementi investigativi gettano ombre sui mesi precedenti la scomparsa di Camilla Sanvoisin, trovata senza vita in casa del compagno - facebook.com facebook