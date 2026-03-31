Camilla morta per overdose ora nel diario si cercano prove di maltrattamenti | nel mirino il compagno

Le indagini sulla morte di una ragazza di 25 anni, avvenuta nel febbraio 2025 in un appartamento alla periferia nord di Roma, hanno preso una nuova direzione. Dopo che l'autopsia non ha evidenziato traumi o violenze, sono stati trovati nel diario della vittima riferimenti a possibili maltrattamenti. Le forze dell'ordine stanno ora esaminando questi nuovi elementi, concentrandosi in particolare sul comportamento del compagno della giovane.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Le indagini sulla morte di Camilla Sanvoisin imboccano una nuova pista. La 25enne era deceduta per overdose nel febbraio 2025 in un appartamento nella periferia nord di Roma, e l'autopsia non aveva fatto emergere segni di traumi o violenza. Con lei in casa al momento dell'arresto cardiaco c'era il fidanzato, Giacomo Celluprica, 36 anni. Il giovane aveva dichiarato che, dopo aver acquistato droga a Tor Bella Monaca, l'aveva assunta insieme a Camilla, per poi addormentarsi. Al risveglio l'avrebbe trovata priva di sensi e avrebbe immediatamente allertato i soccorsi. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Camilla morta per overdose, ora nel diario si cercano prove di maltrattamenti: nel mirino il compagno Articoli correlati Camilla Sanvoisin morta a 25 anni per overdose da eroina: il fidanzato indagato per maltrattamentiGiacomo Celluprica, il 35enne fidanzato di Camilla Sanvoisin, è indagato per maltrattamenti. Morì per overdose in casa del fidanzato, Procura Roma indaga per maltrattamenti ai danni di Camilla Sanvoisin(Adnkronos) – La procura di Roma indaga per maltrattamenti ai danni Camilla Sanvoisin, la 25enne trovata morta nel febbraio dello scorso anno in casa... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Camilla Sanvoisin morta per overdose a Roma, ora la procura indaga per maltrattamenti; Morì per overdose in casa del fidanzato, Procura Roma indaga per maltrattamenti ai danni di Camilla Sanvoisin; Camilla Sanvoisin morta per overdose, nel diario e sullo smartphone le umiliazioni subite: il fidanzato indagato per maltrattamenti; Morte di Camilla Sanvoisin, ipotesi maltrattamenti dall'ex fidanzato. Camilla Sanvoisin morta a 25 anni per overdose da eroina: il fidanzato indagato per maltrattamentiGiacomo Celluprica, il 35enne fidanzato di Camilla Sanvoisin, è indagato per maltrattamenti. La giovane è morta nella sua abitazione lo scorso febbraio a causa di un’overdose. Il modo più veloce per l ... fanpage.it Il fidanzato di Camilla Sanvoisin, Giacomo Celluprica, è indagato per maltrattamenti nei confronti della ragazza, morta a causa di un'overdose. Cosa è emerso dalle indagini facebook C’È UNA SVOLTA NELL’INDAGINE SULLA MORTE DI CAMILLA SANVOISIN, LA 25ENNE MORTA PER OVERDOSE ... x.com