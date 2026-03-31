Camera di Commercio Frosinone-Latina ecco la nuova Giunta | tutti gli eletti

La Camera di Commercio Frosinone-Latina ha annunciato la composizione della nuova Giunta, eletta attraverso scrutinio segreto dal Consiglio. La Giunta supporterà il presidente, che è stato recentemente rieletto per il prossimo quinquennio. La procedura di costituzione degli organi si è conclusa con questa elezione, completando così il processo di rinnovamento istituzionale.

Il Presidente Acampora: “Con l’elezione della Giunta chiudiamo un passaggio fondamentale per garantire continuità all’azione avviata oltre cinque anni fa dalla nuova governance" Fanno parte della nuova Giunta: Guido D’Amico, Salvatore Di Cecca, Loreto Pantano, Cosimo Peduto, Daniele Pili, Giovanni Turriziani e Tiziana Vona. Il Presidente Acampora: “Con l’elezione della Giunta chiudiamo un passaggio fondamentale per garantire continuità all’azione avviata oltre cinque anni fa dalla nuova governance. Oggi prende ufficialmente il via il lavoro di una squadra altamente qualificata e rappresentativa di tutte le anime dei settori produttivi, costruita nella più ampia condivisione con il sistema associativo”. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Camera di Commercio Frosinone-Latina, ecco la nuova Giunta: tutti gli eletti Articoli correlati Leggi anche: Giovanni Acampora confermato Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina ? Approfondimenti e contenuti su Camera di Commercio Frosinone Latina... Temi più discussi: Giovanni Acampora confermato per acclamazione Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina; oltre roma wine, beer & spirits: da domani la terza edizione al castello boncompagni viscogliosi - Aise.it; Il 30 e 31 marzo Oltre Roma Wine, Beer e Spirits allarga il format; Frosinone, Restituire futuro: a Cittadella Cielo la firma del protocollo d'intesa. Camera di Commercio Frosinone Latina, ecco la nuova Giunta: tutti gli elettiCompletata la costituzione degli organi camerali. Il Presidente Giovanni Acampora: Una squadra qualificata e rappresentativa, pronti a una nuova fase di sviluppo ... latinaquotidiano.it Frosinone, la Camera di Commercio si trasferisce nel centro storico. I dipendenti protestano: «Dove lasciamo l'auto?»Il centro storico di Frosinone si prepara ad accogliere la nuova sede della Camera di Commercio, che tra la fine di giugno e la metà di luglio, lascerà la sede di via Roma per trasferirsi nel ... ilmessaggero.it Dall'arrivo di Giurisprudenza in Camera di Commercio a Varese Cultura 2030: si muove qualcosa di concreto. Ma senza visione e memoria, l'effetto wow potrebbe durare solo il tempo di un aperitivo LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/i-saperi-torn - facebook.com facebook Il presidente della Camera di commercio di Alessandria-Asti Gian Paolo Coscia rieletto presidente di Unioncamere Piemonte Il Consiglio dell’ente lo ha rinominato questo pomeriggio all’unanimità. Info: pie.camcom.it/notizie/il-pre… x.com