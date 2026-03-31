Il tecnico ha convocato Cambiaso per la partita contro la Bosnia nella sfida di playoff per il Mondiale. La decisione riguarda anche la formazione che scenderà in campo per la finale, con alcune scelte specifiche per la fase decisiva del torneo. La gara si svolgerà nei prossimi giorni, con il tecnico che ha comunicato la lista dei convocati e le probabili scelte di formazione.

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© Juventusnews24.com - Cambiaso convocato per Bosnia Italia? La decisione di Gattuso e la probabile formazione

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