Il Comune di Caltanissetta ha annunciato l’attivazione di un servizio di trasporto gratuito destinato agli studenti residenti. La misura si rivolge ai minori di età compresa tra 6 e 20 anni con un ISEE familiare non superiore a 25.000 euro. La proposta mira a favorire gli spostamenti degli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi più bassi.

Il Comune di Caltanissetta sta attivando un sistema di mobilità gratuita per gli studenti residenti. La misura riguarda minori dai 6 ai 20 anni con un reddito familiare ISEE non superiore a 25.000 euro. Le domande devono essere presentate entro le 10:30 del 30 aprile 2026 all’ufficio protocollo in Corso Umberto I numero 134. L’iniziativa mira a ridurre il peso delle spese domestiche legate al trasporto scolastico. L’assessore Vincenzo Lo Muto ha sottolineato che l’obiettivo è garantire il diritto allo studio attraverso la mobilità senza costi aggiuntivi. La selezione avverrà tramite una graduatoria basata sui criteri regionali definiti dal Dipartimento delle Infrastrutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caltanissetta: trasporto gratuito per studenti sotto i 25.000 euro ISEE

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