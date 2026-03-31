Caltanissetta agguato al fratello in camera con un cacciavite | arrestato 45enne accecato dalla gelosia

A Caltanissetta, un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver aggredito il fratello con un cacciavite nella loro abitazione. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto a seguito della segnalazione di una lite. Sul posto sono stati trovati i due uomini, con il più giovane che ha riportato ferite. La polizia ha portato via il 45enne in custodia.

Eseguito un arresto per lesioni personali aggravate a Caltanissetta, dove un uomo di 45 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato dalla Polizia dopo aver aggredito il fratello con un cacciavite per motivi di gelosia. L’intervento è stato effettuato nella notte di domenica, a seguito di una richiesta di soccorso. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte di domenica, quando un uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per il reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha aggredito il proprio fratello coabitante. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Caltanissetta, agguato al fratello in camera con un cacciavite: arrestato 45enne accecato dalla gelosia Articoli correlati Accecato dalla gelosia. CondannatoHa atteso il verdetto in silenzio, prima seduto fuori dall’aula e poi al banco degli imputati. Accecato dalla gelosia, svuota una birra in testa alla compagnaDurante una giornata in compagnia in occasione dell'8 marzo avrebbe mantenuto un comportamento non corretto con altri invitati al party.