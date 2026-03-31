Calici alzati dopo il voto per la pena di morte | il brindisi del ministro israeliano scatena la rete VIDEO

Dopo quasi 12 ore di discussione, il Parlamento israeliano ha approvato in via definitiva una legge che prevede la pena di morte per atti di terrorismo. La decisione ha suscitato molte reazioni sui social media, con alcuni utenti che hanno condiviso video e foto di un brindisi celebrativo da parte di un ministro israeliano. La notizia ha suscitato ampio dibattito online.

Dopo quasi 12 ore di dibattito, il Parlamento israeliano ha nelle scorse ore approvato in lettura finale una legge che introduce la pena di morte per atti di terrorismo. Il voto si è concluso con 62 favorevoli e 48 contrari, con il premier Benyamin Netanyahu che ha votato a favore. Uno dei partiti ultraortodossi della coalizione si è opposto, mentre la legge ha ottenuto il sostegno del partito di opposizione di Avigdor Lieberman. La nuova normativa rappresenta una svolta significativa per Israele, dove la pena capitale è stata applicata una sola volta nella storia del Paese: nel 1962, per l’esecuzione del criminale di guerra nazista Adolf Eichmann. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Calici alzati dopo il voto per la pena di morte: il brindisi del ministro israeliano scatena la rete (VIDEO) Articoli correlati Il Parlamento israeliano approva la pena di morte per i prigionieri palestinesi. L’estrema destra festeggia in AulaIl Parlamento israeliano ha approvato la legge che introduce la pena di morte per terrorismo. Il cappio israeliano: sì alla pena di morte, solo per i palestinesiL’unica democrazia Il parlamento approva la legge voluta da Ben Gvir e appoggiata dal premier: impiccagione e nessuna possibilità di appello L’unica...