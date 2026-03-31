Calenda | Telegram ricettacolo di odio e illegalità va chiuso
Un rappresentante politico ha dichiarato che la piattaforma di messaggistica istantanea è da tempo un luogo dove si diffondono contenuti di odio e attività illegali, sostenendo che dovrebbe essere chiusa. La questione è stata sollevata in un contesto pubblico, evidenziando la presenza di problematiche legate alla sua gestione dei contenuti. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa in merito.
ROMA - "Telegram è da molto tempo un ricettacolo di odio e illegalità che andrebbe chiuso. Non possiamo continuare a far finta di nulla". Così Carlo Calenda (foto) sul suo account X commenta l'arresto in Umbria di un ragazzo di Pescara, residente a Perugia, con l'accusa di aver progettato una strage a scuola. Il giovane seguiva un gruppo Telegram incentrato su contenuti e narrazioni legati alla supposta superiorità della 'razza ariana'. Da qui le riflessioni del segretario di Azione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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