Calenda | Telegram ricettacolo di odio e illegalità va chiuso

Un rappresentante politico ha dichiarato che la piattaforma di messaggistica istantanea è da tempo un luogo dove si diffondono contenuti di odio e attività illegali, sostenendo che dovrebbe essere chiusa. La questione è stata sollevata in un contesto pubblico, evidenziando la presenza di problematiche legate alla sua gestione dei contenuti. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa in merito.

ROMA - "Telegram è da molto tempo un ricettacolo di odio e illegalità che andrebbe chiuso. Non possiamo continuare a far finta di nulla". Così Carlo Calenda (foto) sul suo account X commenta l'arresto in Umbria di un ragazzo di Pescara, residente a Perugia, con l'accusa di aver progettato una strage a scuola. Il giovane seguiva un gruppo Telegram incentrato su contenuti e narrazioni legati alla supposta superiorità della 'razza ariana'. Da qui le riflessioni del segretario di Azione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Calenda: “Telegram ricettacolo di odio e illegalità, va chiuso” Articoli correlati "Anni di illegalità, quel campo nomadi va subito chiuso"La tragedia ha scatenato in città varie reazioni, angoscia, dolore e, soprattutto, rabbia. Como, pericolo per l'ordine pubblico e illegalità: chiuso nuovamente il bar De LuxeComo, 27 febbraio 2026 – Per la seconda volta in meno di un anno, la Questura ha chiuso il bar De Luxe di via Leoni a Como.