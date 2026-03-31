Sul fronte del calciomercato, si tratta di un possibile nuovo interesse da parte del Milan per un giovane calciatore. Secondo quanto filtrato, la società rossonera avrebbe presentato un’offerta per un centrocampista di nazionalità brasiliana. La trattativa sarebbe ancora in fase preliminare, senza dettagli ufficiali sui termini dell’accordo o sulla possibilità di conclusione positiva.

Continuano le voci di calciomercato intorno al Milan in vista della prossima sessione estiva. I rossoneri starebbero cercando già giocatori da aggiungere alla propria rosa in vista di quella che potrebbe essere una stagione ricca di impegni. Uno dei calciatori cercati di recente dal Diavolo è André centrocampista brasiliano del Corinthians. Ieri sono arrivate notizie dal Brasile secondo le quali i rossoneri avrebbero rilanciato ancora per il talento con una nuova offerta. Arrivano notizie differenti dall'Italia. Come riportato da 'Il Corriere dello Sport' il Milan avrebbe deciso di abbandonare definitivamente la trattativa per André. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, nuova offerta per André? Ecco cosa filtra dal Milan

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