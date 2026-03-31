Calciomercato Inter LIVE | si lavora per il rinnovo di Dimarco il Barcellona offre questa contropartita per arrivare a Bastoni

Sul fronte del calciomercato, l'Inter sta trattando il rinnovo di contratto di un difensore, mentre il Barcellona ha presentato un’offerta con una contropartita per acquistare un altro giocatore nerazzurro. Sono in corso incontri tra le parti coinvolte e ci sono indiscrezioni su trattative aperte e accordi potenziali. La situazione resta in evoluzione e viene seguita da vicino.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – MARTEDI’ 31 MARZO. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: si lavora per il rinnovo di Dimarco, il Barcellona offre questa contropartita per arrivare a Bastoni Articoli correlati Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su BastoniMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Calciomercato Inter LIVE: Mkhitaryan verso il rinnovo, Barcellona su Bastoni. Seguito un talento dalla Bundesdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Calciomercato Inter – Trattative live per Lautaro Rivero: piace sempre di più; Calciomercato Inter – Tutto su Moussa Diaby: trattative live per la freccia francese; Serie A, Calciomercato Inter – Difesa tutta nuova: chi va e chi viene; Calciomercato Inter: assalto ad Andrey Santos e l’ipotesi Kessié a zero. Calciomercato, è l’estate dei ritorni: Inter pronta a chiuderne cinqueIl mercato dell'Inter pensa a cinque ritorni in Serie A in estate: da Vicario a Calafiori passando per Kessie e Kim fino a Ndoye ... interlive.it La Roma segue Carlos Augusto, ma occhio all’Atalanta: la richiesta dell’Inter Leggi qui -> https://www.romanews.eu/roma-carlos-augusto-atalanta-calciomercato-inter/ #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma - facebook.com facebook Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com