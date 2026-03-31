Calcio Spinazzola in lacrime | Ancora non ci credo

Un calciatore della squadra di calcio è stato visto in lacrime dopo la partita. Ha dichiarato di non riuscire ancora a credere di essere stato eliminato, nonostante la squadra abbia disputato i ultimi minuti in dieci giocatori. La partita si è conclusa con l’eliminazione della squadra, suscitando emozioni intense tra i giocatori e i tifosi presenti.

Roma, 31 mar. (askanews) – “Ancora non ci credo che siamo usciti in questo modo, dopo una partita in 10. Con i denti l’abbiamo portata ai rigori, potevamo fare 34 gol e veramente è un grande dispiacere per tutti. I bambini italiani vedranno un altro Mondiale senza Italia. Dispiace vedere i giovani piangere, spero che ne avranno tanti in futuro” così Leonardo Spinazzola ai microfoni della Rai dopo la sconfitta dell’Italia in Bosnia Erzegovina. Un paio di episodi non giudicati bene: “Sapevamo che in 10 sarebbe stato difficile, ma abbiamo avuto 34 occasioni. Inutile parlare, dispiacere veramente enorme”. Per alcuni di voi era l’ultima opportunità: “Per me sicuramente, dispiace per tutta l’Italia”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Sparisci. Capisco così poco di calcio che ieri pomeriggio e lunedì in un podcast avevo detto che avremmo pareggiato e finiva ai rigori x.com

E anche quest'anno da spettatori ....noi che abbiamo insegnato il calcio ...TOrino - facebook.com facebook