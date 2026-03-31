Romelu Lukaku non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del Calcio Napoli, suscitando l’attenzione del club. La squadra sta valutando eventuali provvedimenti disciplinari, mentre il suo futuro all’interno del gruppo rimane incerto. La mancata partecipazione all’attività ufficiale rappresenta un elemento di disturbo in una fase importante della stagione.

Romelu Lukaku non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del Calcio Napoli. Il club azzurro valuta provvedimenti disciplinari e mette in dubbio la sua permanenza nel gruppo squadra a tempo indeterminato. La situazione di Romelu Lukaku al Calcio Napoli precipita. Il centravanti belga non si è presentato oggi alla ripresa degli allenamenti, ignorando la convocazione del club azzurro. Una mossa che potrebbe avere conseguenze pesanti sul suo futuro in maglia partenopea. La società ha rotto gli indugi e ha diffuso una nota ufficiale per rendere pubblica la vicenda: "SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli, Lukaku assente alla ripresa: rischio provvedimenti disciplinari, futuro in bilico

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