Calcio Italia Under 21 cala il poker | 4-0 alla Svezia

L’Italia Under 21 ha ottenuto una vittoria per 4-0 in trasferta contro la Svezia durante una partita di qualificazione agli Europei. La squadra italiana ha segnato quattro gol senza subire reti, mantenendo il secondo posto nel girone di qualificazione. La partita si è giocata il 31 marzo in una trasferta svedese.

Roma, 31 mar. (askanews) – Vittoria netta e senza appello per l’Italia Under 21, che supera la Svezia 4-0 in trasferta e consolida il secondo posto nel girone di qualificazione agli Europei. La squadra guidata da Silvio Baldini domina la gara con autorità, costruendo il successo già nel primo tempo e chiudendo i conti nella ripresa. Protagonista assoluto Koleosho, autore di una doppietta: prima trasforma con freddezza il rigore del vantaggio, poi approfitta di un errore della difesa svedese per firmare il raddoppio. L’Italia controlla il match senza soffrire, con la Svezia incapace di creare veri pericoli dalle parti di Palmisani. Nella ripresa gli azzurrini dilagano: Koleosho ispira anche l’azione del terzo gol, finalizzata da Ndour sottoporta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Come viaggia l'Italia dei giovani! L'Under 21 cala un poker contro la Svezia: Koleosho mattatoreSvezia U21-Italia U21 0-4 Marcatori: 18'pt (rig) e 22'pt Koleosho, 5'st Ndour, 18'st Lipani. Under 21, qualificazioni Europei: Italia inarrestabile, poker rifilato anche alla SveziaBoras (Svezia), 31 marzo 2026 – L’Italia Under 21 di Silvio Baldini, dopo il 4-0 rifilato pochi giorni fa alla Macedonia del Nord, cala il poker... Una raccolta di contenuti su Italia Under Temi più discussi: Calcio: Europei Under 21 2026 - Italia - Macedonia del Nord 4-0: gli Highlights - Video; Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Under 21 per le qualificazioni agli Europei 2027; Italia Under 21, i convocati del Ct Baldini; Qualificazioni Europei U21, Italia-Macedonia del Nord 4-0: gol di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini. Italia spalle al muro nelle qualificazioni agli Europei U21. La Polonia vince ancora e consolida il primatoIn attesa di scendere in campo alle ore 18.30 sul campo di Boras contro la Svezia nell'ottava e terzultima giornata del girone di qualificazione verso gli ... oasport.it Qualificazione Europei: Svezia Under 21-Italia Under 21, le probabili formazioniGli Azzurrini scendono in campo alle 18.30 contro i pari età scandinavi: gara cruciale per la squadra di Baldini ... sportal.it Mentre la Nazionale maggiore è in campo, gli Azzurrini di Silvio Baldini continuano a vincere e lo fanno in maniera netta contro la Svezia. Un 4 a 0 con doppietta di Koleosho, Ndour e Lipani che chiude il match. Con questa vittoria l'Italia Under 21 è certa dei P - facebook.com facebook Italia Under 21 a gonfie vele anche in Svezia, 4-0 con doppietta di Koleosho nelle qualificazioni agli Europei x.com