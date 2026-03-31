Il commissario tecnico ha comunicato la lista dei convocati per la partita di playoff contro la Bosnia, con una sola novità: il ritorno di Cambiaso. Sono stati esclusi dalla lista alcuni giocatori, mentre altri sono stati confermati. La sfida si terrà a Zenica e rappresenta l’ultima occasione per la nazionale di qualificarsi ai Mondiali, dopo aver mancato le ultime due edizioni.

Ora dopo ora cresce sempre di più l’attesa per Bosnia-Italia, finale dei playoff Mondiali. La nazionale azzurra si gioca tutto in quel di Zenica per tornare a disputare la rassegna iridata dodici anni dopo l’ultima volta e dopo aver saltato le due precedenti. L’Italia vuole dimenticare in questa serata gli incubi vissuti con Svezia e Macedonia del Nord e per farlo deve assolutamente vincere contro una Bosnia che sogna un’impresa storica e che vuole tornare anche lei ai Mondiali dopo quell’unica partecipazione nel 2014. Il CT Gennaro Gattuso sembra sempre più intenzionato a riproporre lo stesso undici iniziale visto nel successo per 2-0 contro l’Irlanda del Nord. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, gli esclusi di Gattuso per Bosnia-Italia. Una sola novità, Cambiaso torna tra i convocati

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