Calafiori rifiuta di firmare una fotografia appena la vede | No no… sono superstizioso

Durante un evento pubblico, il difensore si è rifiutato di firmare una fotografia e di autografare una coppa della Premier League disegnata su cartoncino. Appena ha visto la coppa, ha reagito saltando e bloccandosi, dichiarando di essere superstizioso e rifiutandosi di firmare. Non sono state fatte altre dichiarazioni sul motivo del suo comportamento.