Calafiori rifiuta di firmare una fotografia appena la vede | No no… sono superstizioso
Durante un evento pubblico, il difensore si è rifiutato di firmare una fotografia e di autografare una coppa della Premier League disegnata su cartoncino. Appena ha visto la coppa, ha reagito saltando e bloccandosi, dichiarando di essere superstizioso e rifiutandosi di firmare. Non sono state fatte altre dichiarazioni sul motivo del suo comportamento.
Calafiori si rifiuta di autografare una coppa della Premier disegnata su cartoncino. Il difensore azzurro appena la vede salta e si blocca: "No, non questa. Sono superstizioso". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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