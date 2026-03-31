Calabria | referendum su riforma statutaria i cittadini decidono

Nel pomeriggio di martedì 31 marzo 2026, è stato depositato presso il Segretariato generale del Consiglio regionale della Calabria un documento che dà avvio alla procedura per un referendum popolare sulla riforma statutaria. La decisione di procedere con la consultazione coinvolge i cittadini calabresi e rappresenta un passaggio formale nel percorso di modifica dello statuto regionale.

Nel pomeriggio di oggi, martedì 31 marzo 2026, è stato depositato presso il Segretariato generale del Consiglio regionale della Calabria il documento formale che avvia la procedura per un referendum popolare sulla riforma statutaria. La richiesta riguarda specificamente la Legge Regionale n. 9 del 3 marzo 2026, una norma che modifica l’assetto istituzionale dell’amministrazione locale, introducendo cambiamenti strutturali nella Giunta e creando due nuovi ruoli di sottosegretario alla Presidenza. L’iniziativa, promossa da un comitato guidato da Nicola Morra, Antonio Piserà, Giovanna Canigiula, Francesco Di Lieto, Paola Levato e Vincenzo Scorza, mira a coinvolgere direttamente i cittadini nelle scelte fondamentali sull’organizzazione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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