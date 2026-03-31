Caduta mortale a Viserbella | uomo gravissimo su elisoccorso
Nel pomeriggio del 30 marzo a Viserbella, un uomo è caduto dalle scale di un casolare abbandonato in via Bruschi 48, riportando ferite molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la persona in codice rosso con un elisoccorso. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
Un uomo ha subito un grave infortunio nel pomeriggio del 30 marzo a Viserbella, cadendo dalle scale di un casolare disabitato situato in via Bruschi 48. Il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale Bufalini di Cesena, dove attende cure urgenti in condizioni gravissime. La dinamica iniziale vede la vittima scivolare sulle scale dell’edificio abbandonato, perdendo l’equilibrio e urtando violentemente la testa contro il terreno. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, insieme alla Polizia Municipale e alla Polizia di Stato per gestire l’emergenza. Il ruolo delle infrastrutture dimenticate nella sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: Cade dal tetto durante una manutenzione, sul posto l'elisoccorso: gravissimo un uomo
Leggi anche: Violenta caduta con la moto da cross, uomo ferito gravemente: sul posto l'elisoccorso
Vessalico, uomo di 60 anni ferito in caduta da un albero: trasporto urgente in elisoccorso e traumi accertati.Un uomo di sessant’anni è rimasto ferito a Vessalico, in provincia di Imperia, dopo una caduta da un albero.