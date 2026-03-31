Caduta mortale a Viserbella | uomo gravissimo su elisoccorso

Nel pomeriggio del 30 marzo a Viserbella, un uomo è caduto dalle scale di un casolare abbandonato in via Bruschi 48, riportando ferite molto gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato la persona in codice rosso con un elisoccorso. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti.