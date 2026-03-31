byron promosso inserito nel sistema museale nazionale

A poco più di un anno dall'apertura, il museo ha annunciato la promozione di un nuovo membro nel sistema museale nazionale. La decisione arriva dopo aver accolto numerosi visitatori e aver completato le procedure amministrative previste. La notizia è stata comunicata ufficialmente dagli uffici competenti, senza ulteriori dettagli sui criteri adottati o sui tempi di attuazione.

A poco più di un anno di distanza dalla loro inaugurazione, e dopo aver ricevuto varie visite istituzionali tra le quali quelle di Capi di Stato, Ministri e rappresentanti dell’Unione Europea, i Musei Byron e del Risorgimento ottengono un prestigioso riconoscimento a livello istituzionale e culturale: sono stati ufficialmente accreditati al Sistema Museale Regionale dell’Emilia?Romagna e, conseguentemente, inseriti nel Sistema Museale Nazionale, il quadro di riferimento che riunisce i musei italiani conformi agli standard di qualità definiti dal Ministero della Cultura. L’accreditamento è l’esito di una procedura che verifica il rispetto dei... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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