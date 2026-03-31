Bus frena all' improvviso | due ferite e traffico in tilt

Pochi minuti dopo le 18 di oggi, martedì 31 marzo, un autobus della linea 36 ha frenato improvvisamente mentre percorreva Circonvallazione a monte in direzione Principe, nei pressi di via Paleocapa. L'evento ha causato il ferimento di due persone e ha provocato un blocco temporaneo del traffico nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gli accertamenti.

Alcuni passeggeri del mezzo sono caduti e due donne, una di 78 anni e una di 50, sono finite in ospedale. La prima, al momento della frenata, stava obliterando il biglietto e ha riportato un trauma sopra l'occhio, sbattendo la testa contro uno dei pali di sostegno. È stata portata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Galliera dalla Croce Bianca Genovese. La seconda era seduta e ha colpito il sedile di fronte a lei, riportando traumi alle ginocchia e alla regione lombare. Anche lei è stata portata al Galliera, in codice giallo. GenovaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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