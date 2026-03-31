Quattro anni dopo gli eventi a Bucha, i ministri dell’Unione Europea si sono riuniti per ribadire il loro sostegno a Kyiv. La visita nel luogo simbolo del massacro ha coinvolto rappresentanti europei, evidenziando un impegno che si è esteso nel tempo dai profili militari a quelli umanitari, sociali e culturali. La presenza dell’Europa in quella zona rappresenta un messaggio di vicinanza e continuità.

Un luogo simbolo di un massacro, la presenza dei ministri dell’Ue, l’assonanza politica di un sostegno che si è nel tempo allargato, andando dai profili militari a quelli umanitari, passando per il sociale e anche per la cultura. Bucha, quattro anni dopo, non smette di sanguinare: per questa ragione l’Ue ha voluto dare un segnale. Dopo la manifestazione di commemorazione per la strage che causò 73 morti civili (oltre a 105 altri omicidi), la riunione informale dei ministeri degli Esteri dell’Unione europea che si è tenuta a Kyiv ha voluto segnare un punto, fondamentale e non scontato: non sarà il troppo tempo trascorso a combattere che potrà scalfire il sostegno europeo alla causa ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Bucha quattro anni dopo. Così l’Ue ribadisce il sostegno a Kyiv

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