Bruno Di Luia è conosciuto per aver interpretato principalmente ruoli di personaggio duro nel cinema. Ha anche avuto un ruolo come militante in un'organizzazione politica di estrema destra. La sua carriera si intreccia con un impegno politico che ha attirato l’attenzione pubblica e mediatica. La sua figura rappresenta un esempio di attore coinvolto in attività politiche di particolare rilievo.

Ripercorriamo la storia di Bruno di Luia, che ha interpretato soprattutto ruoli di duro. E’ stato anche militante di Avanguardia Nazionale. Ci sono attori che, pur non avendo mai interpretato ruoli da protagonista, restano comunque immediatamente riconoscibili per i tanti personaggi interpretati. In genere secondari e marginali, raramente da antagonista principale. Chiamati in gergo caratteristi. Tra questi rientra senza dubbio Bruno Di Luia, personaggio poliedrico, capace di essere divertente ma anche molto serio, il quale ha vissuto letteralmente mille vite: ha militato nella serie A di rugby con la maglia del CUS Roma. Fino a indossare la maglia della nazionale con il football americano. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Bruno Di Luia, storia di un attore e militante politico

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