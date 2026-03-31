Brindisi malore mentre va al lavoro | morto 46enne

Un uomo di 46 anni è deceduto questa mattina mentre si recava al lavoro a causa di un malore. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli operatori del 118, che hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. La salma è stata messa a disposizione delle autorità per ulteriori accertamenti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

BRINDISI – Colto da un malore fatale mentre era alla guida della sua auto per raggiungere il posto di lavoro, Rocco Romano, un dipendente Sir di 46 anni, è deceduto questa mattina (30 marzo 2026) nella zona industriale di Brindisi. La tragedia si è consumata lungo viale Enrico Fermi, dove l’uomo ha accusato un improvviso malessere che non gli ha lasciato scampo. A notare ciò che stava accadendo è stato un camionista di passaggio che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della sezione volanti. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Giunti sul luogo della tragedia anche i familiari della vittima e i colleghi della Sir. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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