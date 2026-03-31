Brindisi e Civitavecchia Prosegue conversione industriale avanti verso accordo di programma

Il governo sta procedendo con la conversione industriale nelle aree di Brindisi e Civitavecchia, con l’obiettivo di arrivare a un accordo di programma. Recentemente, i deputati di Forza Italia hanno annunciato che, nell’ambito dell’approvazione del “Decreto bollette”, è stato accolto un loro ordine del giorno specifico per questi territori. La nota ufficiale conferma l’avanzamento delle iniziative legislative in corso.

Riceviamo e pubblichiamo una nota dei deputati di Forza Italia Mauro D'Attis e Alessandro BattilocchioIl Governo, in fase di approvazione del “Decreto bollette”, ha accolto un nostro ordine del giorno, che specifica meglio le azioni relative ai territori di Brindisi e Civitavecchia. In particolare, viene confermato l’impegno del Governo a mantenere gli impianti di Brindisi e Civitavecchia in regime di riserva per garantire l’eventuale attivazione in casi eccezionali di emergenza nazionale legati alla sicurezza energetica, vista anche l’anti-economicità della produzione energetica da carbone.Viene anche garantito l’impegno del Governo a... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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