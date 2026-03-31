Brescia | visite guidate ai sotterranei del Castello tra misteri segrete e prigioni

A Brescia, sono in programma visite guidate di circa due ore nei sotterranei del castello. Il percorso permette di esplorare le aree nascoste, tra segrete, prigioni e ambienti sotterranei. Le visite si concentrano sulla storia del castello, includendo dettagli sulle sue strutture e leggende locali. L’accesso alle aree è regolamentato e accompagnato da guide esperte.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Visita guidata di 2 ore circa nei sotterranei del Castello di Brescia, alla scoperta della sua storia, delle sue leggende e dei suoi misteri. Il Castello di Brescia non è solo quello che vedi alla luce del sole. Oltre le imponenti mura e i giardini panoramici, esiste un mondo parallelo, fatto di silenzio, penombra e secoli di storia dimenticata. Xtreme Adventure, in collaborazione con l’Associazione Speleologica Bresciana che ci guideranno in quest’avventura, ti invita a varcare la soglia del tempo con una visita guidata esclusiva nei Sotterranei. Un’avventura per tutti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Tutti gli aggiornamenti su Brescia visite guidate ai sotterranei... Temi più discussi: LE CINQUE PORTE. Nuove esperienze in museo; Dantedì, il 25 marzo Brescia celebra Dante: visite guidate, conferenze e un aperitivo a tema; Università Cattolica di Brescia, sabato 28 marzo Open Day nelle due sedi cittadine - Radio Bruno; Tullio Pericoli. Terre rupestri e Terremobili - Mostra - Brescia - Pieve di San Siro. Dantedì, il 25 marzo Brescia celebra Dante: visite guidate, conferenze e un aperitivo a temaTorna anche quest’anno l’appuntamento con il Dantedì e, in città, si rinnova il programma di iniziative promosso dall’associazione culturale inPrimis. bsnews.it Brescia: visite guidate ai sotterranei del Castello tra misteri, segrete e prigioniVisita guidata di 2 ore circa nei sotterranei del Castello di Brescia, alla scoperta della sua storia, delle sue leggende e dei suoi misteri. Il Castello di Brescia non è solo quello che vedi alla luc ... bresciatoday.it Eventi, appuntamenti e podcast: il racconto del quotidiano è sempre disponibile online. Sul canale #YouTube di Bresciaoggi,un archivio in continuo aggiornamento con interviste, incontri e video di approfondimento da vedere quando vuoi su mobile, PC e S - facebook.com facebook SMK Busto Motor Company travolge Brescia: 3-0 netto sul campo di Legnano x.com