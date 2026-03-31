Neymar ha recentemente rivolto una domanda ai lavoratori brasiliani in un messaggio che ha suscitato attenzione. L'attaccante, noto per il suo stile di vita e la sua carriera nei club europei e nella nazionale, ha scelto di rivolgersi pubblicamente a questa categoria, generando discussioni e commenti sui social e nei media locali. La sua figura continua a essere al centro di attenzione, tra consensi e critiche.

Quello tra Neymar e il Brasile è un rapporto complesso. Sempre criticato per il suo stile di vita fuori dal campo, l'attaccante è al tempo stesso adorato per quanto ha mostrato con le maglie di Santos, Barcellona, Psg e Brasile. Sul suo canale YouTube il 34enne si è sfogato parlando del fatto che, spesso e volentieri, i suoi fan sembrano dimenticare che anche lui è un essere umano: guarda il filmato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brasile, la provocazione di Neymar: "Lavoratori, ho una domanda per voi!"

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