Bosnia-Italia vale il Mondiale | Tabakovic pareggia poi miracolo di Donnarumma Azzurri in dieci ora è dura | Diretta 1-1

Stasera alle 20.45 si gioca una partita decisiva tra Bosnia ed Italia, valida per le qualificazioni al Mondiale. La squadra italiana ha raggiunto il pareggio grazie a un gol di Tabakovic, ma in seguito ha subito un intervento che ha ridotto il numero di giocatori in campo, rendendo la sfida più complicata. Durante l'incontro, il portiere azzurro ha compiuto un intervento decisivo mettendo in salvo il risultato.

Grande parata su Dzeko. La Var conferma il gol. Il capitano prende il giallo per proteste con la panchina bosniaca. Colpo di testa che trova Donnarumma non proprio preparato. Dzeko sul salto travolge anche Mancini che resta a terra, ma non sembra esserci fallo. Poi Tabakovic fa tap in a pochi centimetri dal portiere. Si scalda il clima intorno allo stadio di Zenica. Protesta la panchina dell'Italia. L'Italia si porta in avanti. Su un corner dalla destra di Tonali, Barella calcia alto. Servito da Palestra, calcia alto. La Bosnia, reduce dai supplementari contro il Galles, è stanca. Una parata che vale un gol quella del capitano su Bajraktarevic Pio Esposito e Cristante per Kean e Locatelli. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bosnia-Italia vale il Mondiale: Tabakovic pareggia, poi miracolo di Donnarumma. Azzurri in dieci, ora è dura | Diretta 1-1 Articoli correlati Leggi anche: Bosnia-Italia vale il Mondiale: Tabakovic pareggia, proteste ma il gol è buono. Per gli azzurri in dieci è dura | Diretta 1-1 Bosnia Italia 1-1 LIVE: Tabakovic pareggia, doccia fredda per gli azzurridi Marco BaridonBosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026 L’Italia è... Altri aggiornamenti su Bosnia Italia vale il Mondiale... Temi più discussi: Bosnia-Italia è una partita che vale 30 milioni per le casse della Federazione; Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; Mondiali, l'Italia vince di carattere. Ma in Bosnia sarà un match da cuori forti; Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali di Barbarez e Gattuso. Live Bosnia-Italia 0-1, inizia il secondo tempo a Zenica: azzurri in 10 per tutta la ripresaRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Bosnia-Italia, il risultato in diretta LIVEL'Italia va a caccia della qualificazione ai Mondiali 2026: l'ultimo ostacolo è la Bosnia nella trasferta di Zenica. Al quarto d'ora Kean porta avanti gli Azzurri che, prima dell'intervallo, restano i ... sport.sky.it TRA POCHI MINUTI BOSNIA-ITALIA Ultimo ostacolo per l'Italia di Gattuso, ce la farà a battere la Bosnia di Edin Dzeko e ritornare ad un Mondiale dopo 12 anni - facebook.com facebook Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com