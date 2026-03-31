Durante la notte, si è svolta la partita tra Bosnia e Italia. Il tecnico italiano ha osservato attentamente i giocatori, affermando di aver guardato negli occhi i ragazzi, che si sono dimostrati motivati e in un clima positivo. La squadra ha trascorso diversi giorni insieme prima dell'incontro, contribuendo a creare un ambiente favorevole alla prestazione.

AGI - "Gli occhi dei ragazzi che ho incrociato finora sono buoni, perché in tutti questi giorni siamo stati insieme e l'ambiente è sempre stato positivo. Stasera ci giochiamo una partita importante e l'abbiamo preparata bene, con la consapevolezza di giocare contro una squadra che ha tecnica e fisicità '". Così il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, al microfono di Rai Sport, a poche ore dalla finale del playoff di qualificazione al mondiale 2026 a Zenica contro la Bosnia. "Ci vorrà una grande prestazione da parte nostra - sottolinea il ct azzurro -, i ragazzi sono i primi che vogliono andare al Mondiale: se i risultati non arrivano, soffrono in silenzio; fanno finta di avere le spalle larghe, ma non è così. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bosnia-Italia, tutto in una notte. Gattuso: "Ho guardato i ragazzi negli occhi"

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