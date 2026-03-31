La partita tra Bosnia Erzegovina e Italia rappresenta l’ultimo ostacolo che determina la qualificazione della nazionale italiana ai Mondiali di quest’estate, che si svolgeranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La sfida ha attirato l’attenzione di molti, poiché il risultato potrebbe influenzare direttamente la partecipazione dell’Italia alla manifestazione internazionale.

Bosnia Erzegovina-Italia è l’ultimo snodo che decide sulla nostra partecipazione ai Mondiali che si disputeranno questa estate negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Dopo aver superato - non senza affanno - la non certo irresistibile Irlanda del Nord, gli Azzurri di Gattuso dovranno vedersela stasera a Zenica contro Dzeko e compagni per strappare un pass che manca dal 2014, quando comunque - infelici e confusi nelle lande brasiliane - non rimediammo una gran figura. Ieri un mostro sacro come Dino Zoff ha detto: “Sono fiducioso, anche in trasferta il nostro calcio resta superiore rispetto a quello della Bosnia”. Pensiero condiviso da moltissimi e, in fondo, più che giusto: i valori tecnici spalmati sulla carta raccontano una superiorità evidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bosnia-Italia: tre motivi per essere davvero preoccupati

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