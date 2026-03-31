Bosnia Italia streaming e diretta tv | dove vedere playoff Mondiali

Oggi, martedì 31 marzo 2026, alle ore 20:45, si disputa allo stadio Bilino Polje di Zenica la partita tra Bosnia e Italia, valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. La sfida si svolge in un contesto internazionale e sarà trasmessa in diretta tv e in streaming, offrendo la possibilità di seguire l’evento su diverse piattaforme.

BOSNIA ITALIA STREAMING TV – Oggi, martedì 31 marzo 2026, alle ore 20,45 Bosnia e Italia scendono in campo allo stadio Bilino Polje di Zenica (Bosnia), partita valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Bosnia Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: La partita tra Bosnia e Italia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, martedì 31 marzo 2026, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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