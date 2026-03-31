Bosnia-Italia sfida per i Mondiali 2026 – La diretta

Nella serata di oggi si svolge la partita tra Bosnia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La squadra italiana, guidata da Gennaro Gattuso, deve vincere per ottenere la qualificazione, che non ottiene da 12 anni. La partita si gioca in Bosnia, con entrambe le squadre che cercano di conquistare i tre punti necessari per proseguire il percorso verso il torneo internazionale.

Serata decisiva per l’ Italia di Gennaro Gattuso. Gli Azzurri sono chiamati a un’impresa: acciuffare una qualificazione ai Mondiali che manca da addirittura 12 anni. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli di tifosi e istituzioni affinché finalmente le generazioni più giovani di amanti del calcio possano scoprire che cosa significhi vivere l’ebrezza della Coppa del mondo, ma non sono mancate nemmeno le polemiche dopo l’esultanza di Federico Dimarco nello scoprire che sarebbe stata la Bosnia la rivale finale di questi playoff. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri) Fischio di inizio alle 20. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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