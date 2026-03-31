Martedì sera alle 20:45, nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Europa, l’Italia si presenta in campo contro la Bosnia Erzegovina al Bilino Polje. La partita rappresenta un’occasione chiave per gli Azzurri, che sono a un passo dal qualificarsi per la fase finale del torneo. Le formazioni e le quote sono state pubblicate, ma ancora non sono definiti i pronostici ufficiali.

L’Italia è a un solo passo dal tornare finalmente alla fase finale dei Mondiali, ovvero la sfida di martedì sera sul campo della Bosnia Erzegovina. Gli Azzurri non vogliono assolutamente sbagliare e sono convinti di riuscire a centrare l’obiettivo, anche se lo spettro dei due fallimenti precedenti continua ad aleggiare. La squadra di Gennaro Gattuso,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bosnia-Italia (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gli Azzurri si giocano tanto al Bilino Polje

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