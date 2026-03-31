A pochi minuti dall'inizio della partita tra Bosnia e Italia, Leonardo Bonucci ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Rai. Il difensore azzurro ha dichiarato che la squadra dovrà mettere in campo qualità e cuore, e ha anticipato che la Bosnia inizierà il match con un ritmo forte. Le sue parole sono state trasmesse prima del fischio di inizio.

Inter News 24 Bosnia Italia, Leonardo Bonucci ha parlato ai microfoni della Rai a pochi minuti dal fischio d’inizio del match: le sue parole. C’è aria di grande attesa e tensione a Zenica, dove l’Italia si gioca il tutto per tutto contro la Bosnia nella finale playoff per l’accesso ai Mondiali 2026. Nel pre-partita, ai microfoni della Rai, è intervenuto Leonardo Bonucci, oggi componente chiave dello staff tecnico di Rino Gattuso. L’ex difensore ha voluto sottolineare l’importanza del momento, consapevole che una vittoria spalancherebbe le porte della rassegna iridata in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico, mettendo fine a un digiuno che dura ormai da troppi anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bosnia Italia, parla Bonucci: «Dovremo mettere in campo qualità e cuore. Loro inizieranno forte perché…»

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