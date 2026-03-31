Dopo la partita tra Bosnia e Italia, il dibattito tra gli esperti si è concentrato sull’andamento della sfida. Nel post-gara trasmesso in diretta su Juventusnews24, sono intervenuti Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon, che hanno commentato gli episodi e le prestazioni delle due squadre. La discussione si è svolta con un confronto diretto sui momenti più significativi dell’incontro.

di Marco Baridon Bosnia Italia, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO. L’ Italia di Gennaro Gattuso è scesa in campo allo Stadio Polje di Zenica contro la Bosnia quest’oggi, nel match valido per le finale playoff per i Mondiali 2026. LA CRONACA DI BOSNIA ITALIA L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Marco Baridon e Francesco Calabrò. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bosnia Italia, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO

Articoli correlati

Bosnia Italia, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Calcionews24 con Paolo Rossi, Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEOGasperini Roma, alta tensione con Massara! Occhio al futuro di entrambi: cosa accadr

Monaco Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati, Paolo Rossi e Marco Baridon – VIDEOdi Redazione JuventusNews24 Monaco Juve, “Ma che partita hai visto?”: LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Chiara Aleati e Paolo Rossi – VIDEO La...

Aggiornamenti e contenuti dedicati su Bosnia Italia

Temi più discussi: Bosnia-Italia nel catino di Zenica, ma lo stadio avrà una capienza ridotta: ecco perché; Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie; Non ingigantiamo l'inferno Bosnia: Italia, il primo nemico è l'ansia.

Live Bosnia-Italia 1-1 dopo i primi 90 minuti: a Zenica si va ai supplementariRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it

Bosnia-Italia, il risultato in diretta LIVEL'Italia va a caccia della qualificazione ai Mondiali 2026: l'ultimo ostacolo è la Bosnia nella trasferta di Zenica. Al quarto d'ora Kean porta avanti gli Azzurri che, prima dell'intervallo, restano i ... sport.sky.it

Bosnia-Italia 1-1, iniziati i tempi supplementari: dubbi per un fallo di mano di Dzeko sul gol | Segui la diretta - facebook.com facebook

Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l'undici vincente #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com