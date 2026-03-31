Bosnia Italia LIVE | Gattuso conferma l’undici della semifinale

Durante l'incontro valido per la finale playoff dei Mondiali 2026, l'allenatore ha annunciato la formazione titolare per la partita tra Bosnia e Italia. La sfida si è giocata con aggiornamenti in tempo reale, commenti sulla moviola, il risultato finale, il tabellino e la cronaca dettagliata dell'incontro. La partita ha visto due squadre confrontarsi in un match decisivo per l'accesso alla fase finale del torneo mondiale.

di Marco Baridon Bosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026. L’Italia è attesa dalla finale playoff con la Bosnia, con l’obiettivo di staccare il pass per i Mondiali 2026. Azzurri chiamati a centrare l’accesso alla Coppa del Mondo dopo 12 anni di astinenza. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bosnia Italia 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Italia. Al termine del match Bosnia Italia 0-0: risultato e tabellino. Bosnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Deidc, Memic; Demirovic, Dzeko. Ct. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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