Alle 20:45 si gioca al Bilino Polje di Zenica la partita tra Bosnia e Italia, valida per i playoff di qualificazione ai Mondiali. La cronaca in tempo reale fornirà aggiornamenti su sviluppo e risultato dell’incontro. La sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le nazionali in vista della qualificazione alla fase finale del torneo mondiale.

di Francesco Aliperta Appuntamento alle 20:45 al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, finale playoff per i Mondiali: seguila live con noi. Tutto pronto al Bilino Polje di Zenica per Bosnia Italia, match valevole per la finale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Chi vince, strappa il pass per giocare la massima competizione internazionale per nazioni. SEGUI QUI IL LIVE DI BOSNIA ITALIA. Formazioni ufficiali BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic, Dzeko. C.T.: Barbarez. ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bosnia Italia LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match

Articoli correlati

Fiorentina Como LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match di Coppa ItaliaParma, doppio colpo di mercato per i ducali: arrivano Carboni e Nicolussi Caviglia! Tutti i dettagli Parma, doppio colpo di mercato per i ducali:...

Inter Torino LIVE: cronaca, risultato e tabellino del match di Coppa ItaliaMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.

Tutto quello che riguarda su Bosnia Italia

Temi più discussi: Bosnia-Italia, finale playoff Mondiali 2026: quando e dove si gioca; Playoff Mondiali: le formazioni dello spareggio Bosnia-Italia; Bosnia-Italia: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la finale playoff Mondiali; Bosnia-Italia: data, orario e come vedere la finale dei playoff Mondiali.

Diretta Live di Bosnia ed Erzegovina-Italia Qualificazioni Mondiali 2026 . La cronaca della partitaQualificazioni Mondiali 2026 . Le ultime notizie sulla partita Bosnia ed Erzegovina-Italia: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Bosnia-Italia live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Kean e Retegui ancora dal 1'Riflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it

#Bosnia- #Italia, le formazioni ufficiali x.com

Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali - facebook.com facebook