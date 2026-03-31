Mancano poche ore alla partita tra Bosnia e Italia, una delle sfide più significative degli ultimi dodici anni. L’allenatore italiano ha annunciato la formazione definitiva, escludendo Pio Esposito dalla lista dei titolari. La selezione è stata comunicata poche ore prima del fischio d’inizio, in vista di un incontro che potrebbe decidere il cammino della nazionale nelle competizioni in corso.

Mancano ormai pochissime ore, poi l’Italia giocherà quella che è la partita più importante degli ultimi 12 anni, senza nulla togliere alla finale dell’Europeo a Wembley del 2021. L’avversario è la Bosnia di Edin Dzeko, che negli ultimi giorni ha acceso la sfida con alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Gli azzurri scendono in campo a Zenica, alle 20:45, in uno stadio con soli 8mila e 500 spettatori, non sicuramente tra i più moderni in Europa. E infatti si gioca anche senza la Goal Line Technology. Tanti i fattori da valutare, tante le alternative per Gattuso e diversi erano i dubbi per il commissario tecnico a pochi giorni dal match. Dubbi sciolti tra la serata di ieri e la mattinata di oggi: Gattuso riconferma dall’inizio gli 11 che hanno sconfitto l’Irlanda del Nord in semifinale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bosnia-Italia, le ultime di formazione: Gattuso scioglie gli ultimi dubbi, Pio Esposito dalla panchina

Articoli correlati

Gattuso ha un dubbio di formazione per Bosnia-Italia: chance per Pio Esposito nella finale playoffL'Italia in campo contro la Bosnia martedì 31 marzo nella finale dei playoff 2026.

Italia al completo: un rientro per Gattuso e le ultime di formazione anti-BosniaLa Nazionale azzurra continua gli allenamenti in vista del match che vale il Mondiale: domani la partenza per Zenica Si avvicina il momento da dentro...

Tutto quello che riguarda su Bosnia Italia le ultime di formazione...

Temi più discussi: Dall’ultima di Sacchi come ct al gol di Frattesi che illuse Spalletti: i precedenti di Bosnia-Italia; Non ingigantiamo l'inferno Bosnia: Italia, il primo nemico è l'ansia; Bosnia-Italia, neve a Zenica. Martedì prevista pioggia. Cambiano programmi azzurri; Mondiali, l'Italia vince di carattere. Ma in Bosnia sarà un match da cuori forti.

Bosnia-Italia live dalle 20.45, ultime notizie e probabili formazioni: Gattuso vuole il MondialeRiflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it

Bosnia-Italia LIVE, playoff Mondiali in diretta dalle 20.45: non ci sarà goal line technology. Buonfiglio: Campo inadeguatoLa diretta LIVE di Bosnia-Italia per la finale dei playoff Mondiali a partire dalle 20.45: le formazioni, la cronaca in tempo reale e il risultato della partita. Breaking news e storie del giorno nel ... fanpage.it

Bosnia-Italia, niente Goal-line technology: il VAR può salvare l’arbitro - facebook.com facebook

Nonostante l’importantanza della sfida, in Bosnia-Italia di questa sera non ci sarà la goal line technology: lo Stadion Bilino Polje di Zenica, infatti, non è attrezzato. In caso di dubbio sulla validità di un gol, l’arbitro potrà verificare al VAR x.com