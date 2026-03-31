Bosnia-Italia le formazioni ufficiali | Gattuso conferma l’undici vincente

A poche ore dal fischio d'inizio di Bosnia-Italia, sono state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre. L'allenatore italiano ha deciso di confermare l'undici che ha vinto l'ultima partita, mantenendo gli stessi giocatori titolari. La formazione bosniaca presenta alcune variazioni rispetto alle ultime uscite, mentre la squadra italiana si presenta con quasi tutti i titolari confermati.

Ormai ci siamo. Alle ore 20:45 l'Italia di Gennaro Gattuso, ex calciatore ed allenatore del Milan, scenderà in campo per affrontare la Bosnia Erzegovina a Zenica nella gara valevole la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo 2026, in programma negli Stati Uniti. In casa azzurra viene confermato l'undici vincente di Bergamo. In attacco spazio a khan e Retegui, panchina per il giovane Pio Esposito. Locatelli confermato in regia, mentre in difesa spazio ancora a Bastoni. Per quanto riguarda la Bosnia, fuori Tahirovic che ha lasciato spazio a Basic. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali: Bosnia ed Erzegovina (4-4-2) - Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Sunjic, Memic; Demirovic, Dzeko. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali: Gattuso conferma l’undici vincente Articoli correlati Bosnia Italia LIVE: Gattuso conferma l’undici della semifinaledi Marco BaridonBosnia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale playoff Mondiali 2026 L’Italia è... Formazioni ufficiali Bosnia Italia, le scelte del ct Gattuso per la finale dei playoffdi Redazione Inter News 24Formazioni ufficiali Bosnia Italia, le scelte del ct Gattuso per il match valido per la finale playoff di qualificazione al... Una selezione di notizie su Bosnia Italia le formazioni ufficiali... Temi più discussi: Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni; Qualificazioni Mondiali 2026, Bosnia-Italia: le probabili formazioni, lo stadio di Zenica e cosa succede in caso di pareggio. Tutto quello che c'è da sapere; Bosnia-Italia, le probabili formazioni della finale dei playoff Mondiali 2026; Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie. Bosnia-Italia live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: Kean e Retegui ancora dal 1'Riflettori puntati su una sfida di vitale importanza in quel di Zenica, dove Bosnia e Italia si giocano l'accesso alla fase finale del Mondiale 2026. Gli Azzurri ci arrivano con ... ilmattino.it Bosnia-Italia LIVE, formazioni e risultato in diretta della finale playoff Mondiali: le ultime notizieLa diretta LIVE di Bosnia-Italia per la finale dei playoff Mondiali a partire dalle 20.45: le formazioni, la cronaca in tempo reale e il risultato della partita. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it n ... fanpage.it Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali - facebook.com facebook #Bosnia- #Italia, la carica di #Materazzi con le immagini del 2006: "Forza azzurri" x.com