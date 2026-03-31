Nella serata di oggi, l’Italia affronta la Bosnia in una partita valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. La sfida si disputa a Zenica, in uno stadio con un’atmosfera calda e tesa. Gennaro Gattuso, allenatore degli azzurri, ha dichiarato che la pressione rappresenta una componente naturale del suo lavoro. La partita si gioca tutta in una notte e decide il cammino della nazionale italiana verso il torneo mondiale.

L’Italia si gioca tutto in una notte. A Zenica, in uno stadio caldo e ostile, gli azzurri affrontano la Bosnia in una sfida da dentro o fuori che vale l’accesso ai Mondiali 2026. Dopo aver superato l’Irlanda del Nord in semifinale, la Nazionale di Gennaro Gattuso è chiamata all’ultimo passo per tornare nella competizione iridata da cui manca ormai dal 2014. È una partita che non concede appello: novanta minuti – più eventuali supplementari e rigori – per decidere tutto. In palio non c’è solo una qualificazione, ma anche la possibilità di cancellare le delusioni degli ultimi anni, con due Mondiali consecutivi mancati. Dall’altra parte, però, c’è una Bosnia altrettanto affamata, anch’essa a caccia di un ritorno sulla scena mondiale dopo dodici anni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bosnia-Italia, la partita che vale il Mondiale. Gattuso: “La pressione è il bello del mestiere”. La diretta

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Nonostante l’importantanza della sfida, in Bosnia-Italia di questa sera non ci sarà la goal line technology: lo Stadion Bilino Polje di Zenica, infatti, non è attrezzato. In caso di dubbio sulla validità di un gol, l’arbitro potrà verificare al VAR x.com