Bosnia-Italia la formazione ufficiale di Gattuso | c’è un azzurro Napoli in campo

L’allenatore italiano ha deciso di schierare la stessa formazione che ha vinto contro l’Irlanda del Nord nella partita di qualificazione al Mondiale 2026. La gara si disputa a Zenica e vede in campo una formazione composta da undici giocatori italiani. La squadra affronta la Bosnia in una sfida valida per le qualificazioni, con molti giocatori provenienti dal Napoli.

Gattuso ripropone gli stessi undici che hanno battuto l’Irlanda del Nord giovedì a Bergamo nella gara di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Bosnia a Zenica. Italia: Kean e Retegui in attacco, Esposito in panchina. Il commissario tecnico azzurro mantiene la coppia offensiva Kean-Retegui nel 3-5-2 schierato contro gli irlandesi. Esposito resta relegato dalla panchina, mentre in mezzo al campo confermati Barella, Locatelli e Tonali. Sulla fascia destra l’azzurro Napoli Politano che parte così dal primo minuto, con Dimarco a sinistra. In difesa davanti a Donnarumma ci sono Mancini, Bastoni e Calafiori. La scelta tattica non cambia. Gattuso ha trovato equilibrio giovedì sera e decide di non alterarlo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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