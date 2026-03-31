Bosnia Italia il messaggio di Del Piero per la nazionale azzurra in vista della finale dei playoff – FOTO

Alessandro Del Piero ha inviato un messaggio alla nazionale italiana in vista della finale dei playoff di questa sera contro la Bosnia. La partita si svolge in un momento cruciale per la qualificazione e suscita grande attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sfida si gioca in un’atmosfera di attesa e tensione, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia sul campo.

di Angelo Ciarletta Bosnia Italia, il messaggio di Alessandro Del Piero per la nazionale azzurra in vista della finale dei playoff di questa sera. La Juve e i suoi simboli storici si stringono attorno alla Nazionale in un momento decisivo. In vista della finale dei playoff in programma questa sera tra Bosnia e Italia, Alex Del Piero ha voluto far sentire la propria voce a sostegno del gruppo guidato da Gennaro Gattuso. ULTIMISSIME JUVE LIVE Attraverso Instagram, posando con la maglia azzurra, l’ex capitano bianconero ha condiviso parole cariche di significato: “Forza azzurri. Sempre! Orgoglio, determinazione e voglia di sognare”. Un incitamento che arriva dritto al cuore dei calciatori e dei tifosi, sottolineando l’importanza di affrontare questa sfida con lo spirito giusto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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