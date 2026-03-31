Alla vigilia della partita più importante degli ultimi dodici anni per la Nazionale, si è scoperto che un militare coinvolto nella missione Ue in Bosnia ha filmato l’allenamento della squadra. La notizia si aggiunge alle tensioni già presenti prima di una sfida che potrebbe determinare il destino nel cammino qualificatorio. La vicenda ha attirato l’attenzione sui problemi di sicurezza e privacy legati all’evento.

Alla vigilia della partita più importante degli ultimi 12 anni per la Nazionale, scoppia un caso che aggiunge tensione a una sfida che per il calcio azzurro vale la sopravvivenza. Bosnia-Italia, finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali 2026 in programma a Zenica, si è aperta infatti con una nuova polemica inattesa, dopo il caso dell’esultanza di Dimarco al termine dei rigori che hanno eliminato il Galles: quella della presunta “ spia ” all’allenamento dei padroni di casa. Secondo quanto riportato da alcuni media bosniaci, durante la sessione di rifinitura della squadra guidata da Sergej Barbarez, la sicurezza ha individuato un uomo intento a osservare e filmare l’allenamento oltre i consueti 15 minuti aperti ai media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bosnia-Italia, il caso della ‘spia’: l’uomo che filmava l’allenamento è un militare della missione Ue

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