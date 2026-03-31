Bosnia-Italia | i fantasmi della guerra all’ombra della sfida per il Mondiale
Martedì sera si gioca la partita tra Bosnia e Italia, che determinerà quale delle due nazionali si qualificherà per il Mondiale di calcio del 2026. La sfida si svolge in un momento in cui i ricordi della guerra ancora si fanno avanti, e rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre in vista della qualificazione.
Bosnia-Italia deciderà, martedì sera, quale delle due squadre prenderà parte al Mondiale di calcio dell’estate del 2026. Per gli Azzurri, è noto, si tratterebbe della prima partecipazione dal 2014, dopo le clamorose eliminazioni da Russia 2018 e Qatar 2022. Seppure meno blasonata, la selezione balcanica può però fare lo stesso discorso degli italiani: anche la Bosnia, infatti, manca dai Mondiali dall’edizione del 2014 in Brasile, al momento la sua unica presenza nella competizione. Si tratta anche di una suggestiva ricorrenza storica: 30 anni fa, l’Italia fu la prima nazionale di calcio a giocare nel rinnovato stadio Koševo di Sarajevo, dopo la fine della guerra. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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