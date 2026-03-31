Bosnia-Italia | i fantasmi della guerra all’ombra della sfida per il Mondiale

Martedì sera si gioca la partita tra Bosnia e Italia, che determinerà quale delle due nazionali si qualificherà per il Mondiale di calcio del 2026. La sfida si svolge in un momento in cui i ricordi della guerra ancora si fanno avanti, e rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre in vista della qualificazione.