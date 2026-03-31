Bosnia-Italia i convocati per lo spareggio Mondiale | i motivi delle scelte di Gattuso

Oggi si gioca lo spareggio tra Italia e Bosnia, decisivo per la qualificazione ai Mondiali del 2026, che si terranno in Nord America. La partita si svolge martedì 31 marzo e vede le due nazionali contendersi un biglietto per la fase finale. Sono stati annunciati i giocatori convocati dall'allenatore italiano, che ha scelto la formazione per questa sfida importante.

(Adnkronos) – Il grande giorno è arrivato. Oggi, martedì 31 marzo, l'Italia affronta la Bosnia nella finale dello spareggio per il Mondiale 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. Il commissario tecnico della Nazionale ha scelto, già da diversi giorni, i giocatori a cui affidarsi per la partita di Zenica, una delle più importanti della storia recente del calcio italiano. Dopo aver diramato la lista per la sfida di stasera, tanti tifosi sono però tornati a interrogarsi sui motivi di alcune assenze. In particolar modo nel reparto avanzato, quello in cui l'Italia fatica di più. Perché il ct ha scelto giocatori come Retegui, Kean e... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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