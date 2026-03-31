Il commissario tecnico dell’Italia ha deciso di confermare la formazione che ha battuto l’Irlanda del Nord a Bergamo, schierando nuovamente Retegui e Kean come attaccanti. La partita si disputa in Bosnia, a Zenica, e rappresenta la finale playoff che determina l’accesso ai Mondiali del 2026. La formazione titolare resta invariata rispetto all’ultimo impegno della squadra.

Il ct dell'Italia, Rino Gattuso, ha confermato contro la Bosnia a Zenica, per la finale playoff che vale l'accesso al Mondiale 2026, l'undici che ha battuto l'Irlanda del Nord a Bergamo. Gli azzurri scenderanno in campo con un 3-5-2 con Retegui e Kean in attacco. In mezzo al campo Barella con Locatelli e Tonali, mentre Politano e Dimarco agiranno sugli esterni. Davanti a Donnarumma ci saranno Mancini, Bastoni e Calafiori. La Bosnia, invece, giocherà con il 4-3-3 con Dzeko in avanti insieme a Demirovic-Bajraktarevic. Vasilj in porta con Dedic, Muharemovic, Katic e Kolasinac in difesa e a centrocampo Sunjic, Basic e Memic agli ordini del ct Barbarez. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: confermati Retegui-Kean. Ecco l'11 titolare

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